Тигр выпрыгнул в зрительный зал во время циркового представления в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во время циркового представления тигр выпрыгнул в зрительный зал. Инцидент произошел в шатре на парковке Донэкспоцентра на проспекте Нагибина, где гастролирует цирк династии Довгалюк.

Видео происшествия распространилось в социальных сетях, в частности его опубликовал телеграм-канал «Это Ростов». По предварительным данным, во время выступления на арене обрушилась защитная сетка, после чего животное оказалось вне ограждения и перепрыгнуло барьер к первым рядам.

Очевидцы рассказали, что тигр сначала выбежал из шатра на улицу, но вскоре вернулся обратно, что вызвало панику среди зрителей. Сотрудники цирка начали эвакуацию, сначала выводя людей из ближайших к животному рядов, а затем остальных посетителей.

«Все произошло очень быстро: сначала никто не понял, что случилось, потом началась суматоха. Сотрудники довольно оперативно сориентировались и начали разводить потоки людей, чтобы избежать давки»,— рассказал очевидец.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Впоследствии дрессировщики загнали тигра обратно в вольер.

В цирке от комментариев отказались. По данным рекламных афиш цирка, тигры являются основной специализацией династии Довгалюк: одновременно на арене выступают несколько хищников, выполняющих трюки под контролем дрессировщиков. Арена при этом ограждается от зрительного зала защитной сеткой, натянутой на мачтах.

Роман Лаврухин