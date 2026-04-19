Постпред при ООН не исключил продления перемирия США и Ирана после 21 апреля

США могут продлить перемирие с Ираном, даже если стороны не смогут согласовать условия мирного соглашения к 21 апреля. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолц в интервью NBC News.

«Это решение остается полностью за президентом... Абсолютно все варианты находятся на столе (для обсуждения). Президент дал ясно понять, что он готов идти на эскалацию для того, чтобы затем добиться деэскалации»,— сказал господин Уолц. По его словам, новый раунд американо-иранских переговоров начнется в течение 24 часов.

Заключенное 8 апреля двухнедельное перемирие между США и Ираном истекает 21 апреля. Первый раунд переговоров прошел 11 апреля в Исламабаде, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Сегодня американский президент Дональд Трамп сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять господина Трампа Джаред Кушнер направятся в Исламабад для переговоров с Ираном, которые пройдут 20 апреля. Axios сообщал, что США готовы возобновить операцию против Ирана, «если в ближайшее время не произойдет прорыва» в переговорах.