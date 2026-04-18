Axios: США допустили возобновление атак на Иран в ближайшее время

Утром 18 апреля президент США Дональд Трамп провел совещание в Белом доме по поводу ситуации в Ормузском проливе и переговоров с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, США возобновят операцию против Ирана, «если в ближайшее время не произойдет прорыва» в переговорах.

По словам собеседника Axios, на совещании присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн.

Двухнедельное перемирие между Ираном и США истекает 21 апреля. Дата новых переговоров не определена. Дональд Трамп заявил, что США все еще ведут переговоры с Ираном, и пообещал новую информацию по этому поводу в ближайшее время. Иран заявил о нежелании продолжать переговоры из-за «чрезмерных требований» США.