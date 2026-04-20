Башкирский бизнесмен вновь попытается войти в банкротство банка «Воронеж»

Арбитражный суд Воронежской области принял к рассмотрению заявление башкирского бизнесмена Тимура Ишалина о разрешении разногласий с конкурсным управляющим обанкротившегося банка «Воронеж» — «Агентством по страхованию вкладов» (АСВ). Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Господин Ишалин с марта пытается через суд включить в реестр требований кредиторов «Воронежа» 81,5 млн руб. долга, образовавшегося по договору банковского счета. Подробности претензий не раскрываются. Судебное заседание назначено на 25 мая.

Ранее воронежский арбитраж вернул бизнесмену иск о присоединении к банкротству обанкротившегося банка. Суд указал, что господин Ишалин не представил доказательств предварительных обращений с требованиями к конкурсному управляющему банка «Воронеж» и тем самым нарушил установленный законом порядок присоединения к банкротству.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что АСВ не смогло оспорить невзыскание с экс-руководителей банка «Воронеж» 2 млрд руб. Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций, отказавших во взыскании с его бывших контролирующих лиц части убытков.

Речь идет о взыскании 1,94 млрд руб. с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой. Также воронежский арбитраж продлил конкурсное производство обанкротившегося банка на шесть месяцев, начиная с 28 февраля.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. Ряд сделок, в которых Центробанк и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легли в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.

Егор Якимов