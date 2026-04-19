Крупнейшие сельхозпроизводители Ставрополья заработали 10,6 млрд рублей в 2025 году

Крупнейшие сельхозпредприятия Ставропольского края по итогам 2025 года получили совокупную чистую прибыль около 10,6 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компаний региона, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс».

Лидером по прибыли стал СПК «Колхоз-племзавод Казьминский», который заработал 1,08 млрд руб. при выручке 4,06 млрд руб. Второе место заняло АО «Григорополисское» с результатом 905 млн руб. и выручкой 2,62 млрд руб. Третью позицию занимает АО «СХП Колос», получившее 885,8 млн руб. при выручке 954,6 млн руб.

Далее по объему прибыли следуют ООО «СП Чапаевское» (738 млн руб.) и ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева» (703 млн руб.). При этом первое демонстрирует крупнейшую выручку среди рассмотренных компаний — более 4,3 млрд руб., тогда как второе сочетает значительный масштаб бизнеса с ростом финансового результата.

Группа предприятий с прибылью от 400 до 600 млн руб. включает СПК «Колхоз Терновский» (547 млн руб.), ООО ОПХ «ЛУЧ» (517 млн руб.), ООО «Агрофирма КИЦ» (482 млн руб.), ООО «СХП им. К. Маркса» (480 млн руб.) и АО «СХП Родина» (462 млн руб.).

Остальные компании показали более умеренные результаты: СПК «Колхоз Родина» и СПК «Колхоз им. Ворошилова» получили около 370 млн руб. прибыли, ООО «Агрохолдинг Красногвардейский» — 345 млн руб., ООО «СХП Среднее» — 323 млн руб., а ООО «Агрофирма Золотая Нива» — 311 млн руб. на фоне снижения выручки.

При сопоставимых объемах выручки предприятия демонстрируют различия в структуре финансовых результатов. У части компаний значительная доля прибыли формируется за счет доходов от участия в других организациях, процентов и прочих операций, тогда как другие получают основной финансовый результат от профильной деятельности. Одновременно различается и структура активов: у одних предприятий преобладают производственные активы и запасы, у других — финансовые вложения или дебиторская задолженность.

Роман Лаврухин