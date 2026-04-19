Рубль оказался крепче алюминия

Рост мировых цен на алюминий из-за конфликта на Ближнем Востоке пока не сказался положительно на финансовых показателях «Русала» (MOEX: RUAL). По данным компании, в первом квартале бизнес остался убыточным, воспользоваться конъюнктурой мешают высокая доля импортного сырья, удорожание привязанной к цене на нефть продукции на внутреннем рынке, дорогие кредиты и крепкий рубль.

«Русал» «сработал в минус» в первом квартале 2026 года, несмотря на рост мировых цен на алюминий в условиях конфликта на Ближнем Востоке, сообщили “Ъ” в компании. Там пояснили, что 75% сырья импортируется, такая же доля металла идет на экспорт, соответственно, у компании всегда будет большой оборотный капитал. При этом цены на сырье в России, например на нефтяной кокс, привязаны к мировым и «Русал» приобретает его с премией из-за роста глобальных цен на нефть, продолжают в компании. Как отмечают в «Русале», экологическая модернизация крупнейших заводов — Красноярского и Братского — проводится в том числе на заемные средства, привлеченные по высоким ставкам, и существенная часть маржи теряется из-за крепкого рубля. «Вся маржа достается компаниям из Европы и Северной Америки»,— говорят в «Русале».

«Русал» — крупнейший производитель алюминия вне Китая. В 2025 году на компанию приходилось около 5,3% мирового производства металла и 4,7% производства глинозема. По итогам 2025 года «Русал» увеличил выручку на 22,6%, до $14,81 млрд, но сократил EBITDA на 29,5% год к году, до $1,05 млрд, и получил убыток в размере $455 млн. В «Русале» отмечали, что рост средней цены реализации алюминия в прошлом году был нивелирован увеличением себестоимости продаж из-за роста цен на сырье, увеличения тарифа на электроэнергию и укрепления рубля. Более 56,8% «Русала» владеет En+, где 35% голосующих акций контролирует Олег Дерипаска, 22,25% принадлежит «СУАЛ Партнерс».

По данным BigMint, средняя цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) за неделю 13–17 апреля выросла примерно на 3,6% неделя к неделе, до $3,59 тыс. за тонну. Котировки 17 апреля закрылись на отметке $3,63 тыс. за тонну, что на 1,7% превышает уровень 10 апреля. Цены превышали $3,6 тыс. впервые с марта 2026 года. Как отмечают в BigMint, опасения по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке, особенно в районе Ормузского пролива, продолжали влиять на динамику рынка. По оценкам аналитиков, запасы алюминия на LME снизились на 2,08% за последнюю неделю, до 388,85 тыс. тонн. В сочетании с высокими премиями за наличный расчет и жесткими условиями срочных поставок это указывает на сильный краткосрочный дисбаланс спроса и предложения, считают в BigMint.

Страны Персидского залива обеспечивают около 8% мирового производства алюминия. О приостановке поставок из-за военных действий ранее объявили региональные производители.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что в результате выбытия ряда мощностей на Ближнем Востоке образовался дефицит в размере до 5%.

Полное восстановление работ может занять квартал, а то и более (в частности, Emirates Global Aluminium заявляла о годе). «То есть такие высокие цены на алюминий даже при полном окончании военных действий и открытии пролива могут сохраниться как минимум еще до конца квартала»,— отмечает господин Алиев. Во втором полугодии, по его словам, на цены будет влиять в том числе скорость запуска алюминиевых мощностей в Индонезии.

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин говорит, что в ближайшие месяцы на рынке возможна повышенная волатильность, а большая часть участников рынка ожидает постепенного снижения цен, так как потребители не могут себе позволить такие издержки. Для «Русала», отмечает эксперт, крепкий рубль и высокая ставка ЦБ фактически нивелируют изменение цены. По его оценкам, при курсе в 75 руб./$ продажа тонны алюминия на экспорт на пике цен приносит в рублевом выражении в лучшем случае на 10–15% больше, чем при гораздо меньшей цене металла в 2024 году. А затраты на производство и логистику в рублях с тех пор заметно выросли, добавляет Борис Копейкин.

Старший советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников обращает внимание, что от скачка цен на алюминий сильно страдают российские переработчики, у которых нет альтернативы «Русалу», а стоимость металла привязана к европейским котировкам. Ранее Федеральная антимонопольная служба предупредила «Русал» о необходимости до 30 апреля пересмотреть условия договоров на поставку алюминия для внутренних потребителей, исключив учет премии, основанную на европейском показателе (см. “Ъ” от 31 марта).

Полина Трифонова, Анатолий Костырев