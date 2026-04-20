Самозанятые не спешат за больничным

Минтруд представил “Ъ” данные о промежуточных результатах запущенного в этом году пилотного проекта по добровольному социальному страхованию самозанятых. Пока к системе, позволяющей получать выплаты по больничным листам, присоединились 25 тыс. таких работников. С учетом общей численности самозанятых в РФ в 16 млн человек первые итоги программы не выглядят масштабными. Впрочем, сейчас до трех четвертей самозанятых совмещают этот налоговый режим с работой по найму, так что добровольное соцстрахование необходимо далеко не всем из них.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За первые три месяца действия системы добровольного социального страхования для самозанятых ею воспользовались лишь 0,2% таких работников. Это следует из результатов мониторинга участия в программе, которые “Ъ” предоставил Минтруд. Сообщается, что всего соответствующие заявления подали 24,9 тыс. самозанятых. Из них платить взносы начали 19,7 тыс. (первый платеж производится в течение календарного месяца, следующего за месяцем подачи заявления). В общей сложности внесено 25,3 млн руб. Всего, по последним данным ФНС, в РФ зарегистрированы 16 млн самозанятых (далеко не все из них, впрочем, ведут реальную деятельность).

Поясним, что уплачиваемый самозанятыми налог на профессиональный доход сейчас полностью распределяется между бюджетом их региона и федеральным Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), поэтому прав на социальное страхование, в том числе на пенсию и больничные, как у обычных работников, у этой категории нет.

Чтобы заполнить этот пробел в части оплаты временной нетрудоспособности, самозанятые теперь могут самостоятельно платить взносы в Социальный фонд. Эксперимент стартовал 1 января этого года и продлится до 31 декабря 2028-го. У потенциальных застрахованных есть два варианта участия — с суммой страхового покрытия 35 тыс. и 50 тыс. руб. в год и взносами 1344 руб. или 1920 руб. в месяц соответственно. Выплата по больничному будет зависеть от трудового стража и периода уплаты страховых взносов. На 100% годовой суммы может рассчитывать самозанятый, официальный стаж работы которого превышает восемь лет, на 80% — от пяти до восьми лет. При стаже до пяти лет оплата больничного не превысит 60% выбранной суммы компенсации. Оформить временную нетрудоспособность можно только после полугода уплаты взносов (см. “Ъ” от 9 января 2025 года).

Как сообщили в Минтруде, большинство самозанятых (59%) оформили страховку на большую сумму годового покрытия (50 тыс. руб.). Половина (49,5%) смогут получить в оплату больничного всю эту сумму, поскольку их страховой стаж превышает восемь лет. У более трети (34,5%) таких работников стаж менее пяти лет, у 16% — от пяти до восьми лет.

С учетом общей численности зарегистрированных в РФ самозанятых первые итоги программы не выглядят масштабными. Однако стоит учитывать, что добровольное страхование нужно далеко не всем из них, так как многие совмещают этот налоговый режим с работой по найму — и соцвзносы за них платит работодатель. По данным Минтруда, самозанятость является единственным источником дохода только примерно для четверти обладателей такого статуса (см. “Ъ” от 19 марта 2025 года). Что касается оценки успешности эксперимента, то, как подчеркнули в ведомстве, целевые значения по числу участников системы добровольного страхования не установлены и с учетом того, что с момента его старта прошло чуть более трех месяцев, «оценивать результаты представляется преждевременным».

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин считает, что первые результаты программы указывают на «низкий абсолютный охват и выжидательную позицию абсолютного большинства самозанятых». «Но важен сам факт, что механизм заработал. Конечно, предлагаемые суммы покрытия не компенсируют полностью потерю дохода для многих, особенно если человек оказывается на больничном на длительный срок, но это лучше, чем остаться совсем без средств»,— считает эксперт.

В перспективе программа может стать более популярной, поскольку альтернатива — корпоративное страхование самозанятых силами самих цифровых платформ, с которыми они взаимодействуют,— так и не заработала. Как говорит член Союза цифровых платформ для развития гибкой занятости Никита Шабашкевич, при заложенном в бизнес-моделях платформ уровне маржинальности им сейчас сложно финансово поддерживать исполнителей-предпринимателей таким способом.

Анастасия Мануйлова