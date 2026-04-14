Опора на троих

Виртуальный мобильный оператор связи (MVNO) Т-Банка «Т-Мобайл» первым в России планирует работать на сетях сразу трех опорных операторов связи: к Т2 и МТС (MOEX: MTSS) теперь добавляется «Вымпелком». Абонентская база MVNO в России на конец первого полугодия 2025 года достигла 21 млн, прибавив за год почти 60%.

«Вымпелком» и MVNO Т-Банка «Т-Мобайл» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого планируют «развитие покрытия сети "Т-Мобайла", усиление присутствия банковского оператора в регионах России, объединение опыта в вопросах безопасности, а также интеграцию новых продуктовых предложений и услуг», рассказали “Ъ” в компаниях. «Расширение количества опорных операторов определенно улучшит пользовательский опыт и возможности наших абонентов»,— добавил гендиректор «Т-Мобайла» Владимир Любимов.

Компании пока будут тестировать совместную работу в отдельных регионах, точные сроки запуска не раскрываются, сказал “Ъ” представитель «Т-Мобайла»: «Это перспектива нескольких месяцев». Сейчас компании обсуждают «первые тестовые регионы для работы»: «После успешного окончания тестов можно обсудить конкретные регионы и опорного оператора в них. В любом случае, мы видим партнерство с разными операторами как возможность обеспечивать нашим клиентам наилучший вариант по качеству связи в каждом регионе». Собеседник “Ъ” на телеком-рынке не исключает, что в части регионов «Т-Мобайл» в итоге полностью откажется от использования опорной сети МТС. В МТС не ответили “Ъ”.

«Т-Мобайл» начал свою работу в декабре 2017 года. В большинстве регионов России работает на сети Т2, при этом в регионах, где у оператора нет покрытия,— на сети МТС. Таким образом MVNO Т-Банка станет первым банковским виртуальным оператором в России с тремя хост-операторами. «Т2 обслуживает "Т-Мобайл" в 52 регионах. Компания — один из первых партнеров, работающих на нашей сети, оцениваем сотрудничество как взаимовыгодное и устойчивое»,— сказали “Ъ” в Т2.

Ранее “Ъ” писал, что «Вымпелком» планирует занять 25% рынка виртуальных операторов связи к 2028 году, на котором сейчас занимает менее 1%. Добиться этого компания рассчитывает за счет новых проектов в банковских MVNO, совместных проектов с интернет-провайдерами и увеличения инвестиций в развитие сети (см. “Ъ” от 16 мая 2025 года). При этом рост всего телеком-рынка в 2025 году замедлился с 7,8% до 6,5%, до 2,3 трлн руб. Росту способствовало в том числе активное развитие банковских MVNO (см. “Ъ” от 13 февраля).

Количество абонентов MVNO в России на конец первого полугодия 2025 года достигло 21 млн, это на 58% больше, чем годом ранее, писал Forbes. По данным издания, «Т-Мобайл» занимает второе место по абонентской базе российских MVNO с 22% рынка и 4,6 млн абонентов. На первом месте Yota (принадлежит «МегаФону») с 45% всех абонентов — это почти 9,5 млн), на третьем «СберМобайл» (работает на сети «МегаФона» и Т2) — у него 19% рынка, это 4 млн абонентов.

«У данного партнерства может быть несколько причин. Во-первых, оно позволяет повысить качество связи за счет использования разных сетей в зависимости от региона, закрывая "дыры" в покрытии одного оператора за счет других и фактически реализуя принцип best available network. Во-вторых, наличие нескольких партнеров усиливает переговорную позицию MVNO и создает конкуренцию между хост-операторами по условиям "хостинга"»,— говорит директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко.

«Модель сработает при взаимодополняющем покрытии сетей — до 95–99% России. В зонах слабости (удаленные регионы) Т2, МТС и «Вымпелком» минимизируют отток, повысят качество связи и привлекут новых абонентов. «Большая четверка» телеком-операторов получает трафик и выручку от аренды без затрат на привлечение абонентов, а также монетизирует избыточную емкость сети»,— говорит старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова.

Алексей Жабин