American Airlines не хочет объединяться с United Airlines

Авиакомпания American Airlines заявила, что не заинтересована в слиянии с United Airlines, которое могло бы стать крупнейшей консолидацией в индустрии более чем за десять лет. Как сообщает Reuters, в American Airlines также подчеркнули, что никаких переговоров о подобной сделке они не вели.

На прошлой неделе агентству Bloomberg стало известно о том, что глава United Airlines якобы обсуждал слияние с American Airlines во время встречи в Белом доме. Акции авиаперевозчиков тогда отреагировали на это сообщение агентства ростом. Высказавшиеся о потенциальном слиянии эксперты отмечали, что оно возможно при выполнении сторонами ряда условий, в частности продажи части активов.

United Airlines и American Airlines входят в четверку крупнейших американских авиаперевозчиков и контролируют более трети рынка страны. Рыночная капитализация United Airlines составляет $31 млрд, American Airlines — $7,4 млрд. Как подсчитало Bloomberg, компании могли бы образовать самую большую авиакомпанию в мире с совокупным доходом свыше $100 млрд и авиапарком в 2,8 тыс. самолетов.

Алена Миклашевская