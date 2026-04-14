Bloomberg узнал о планах по слиянию United Airlines и American Airlines

Во время переговоров с высокопоставленными чиновниками Белого дома гендиректор американской авиакомпании United Airlines Скотт Кирби обсуждал слияние с American Airlines. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США.

Самолеты авиакомпаний American Airlines и United Airlines в международном аэропорту Денвера

Фото: David Zalubowski / AP Самолеты авиакомпаний American Airlines и United Airlines в международном аэропорту Денвера

После публикации агентства акции обеих компаний подорожали на 11% и 1,3% соответственно. Однако до сих пор остается неясным, на каком этапе находится обсуждение и сделал ли господин Кирби конкретные предложения по сделке, подчеркивают собеседники Bloomberg.

Процесс объединения должны одобрить Министерства транспорта и юстиции США. Глава Минтранса Шон Даффи говорил, что при рассмотрении слияния крупных транспортных компаний правительство будет обращать внимание на возможное изменение цен на перелеты и конкуренцию с американскими и зарубежными компаниями.

«Есть ли место для слияний в авиационной отрасли? Да, я думаю, есть»,— уточнял Шон Даффи в интервью CNBC на прошлой неделе. Министр, однако, добавлял, что при слиянии компаниям придется избавиться от части своих активов. Это необходимо, пояснял господин Даффи, поскольку власти не хотят допустить роста потребительских цен при появлении перевозчика, занимающего большую часть рынка.

United Airlines и American Airlines входят в четверку крупнейших американских авиаперевозчиков и контролируют более трети рынка страны. Рыночная капитализация United Airlines составляет $31 млрд, American Airlines – $7,4 млрд. После слияния, пишет Bloomberg, компании могли бы образовать самую большую авиакомпанию в мире с совокупным доходом свыше $100 млн и флотом в 2,8 тыс. самолетов.