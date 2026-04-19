Шоколаду положено дешеветь

17 апреля акции одного из крупнейших в мире переработчиков какао-бобов и производителей кондитерского шоколада, швейцарско-бельгийской компании Barry Callebaut, рухнули на 17%. Это произошло после того, как компания снизила прогноз по годовой прибыли из-за падения мировых цен на какао-бобы. Эксперты отмечают, что более дешевое сырье должно привести к снижению цен на розничные изделия из шоколада, однако многие производители пока не могут или не хотят идти на это.

В минувший четверг, 16 апреля, швейцарско-бельгийская компания Barry Callebaut, один из крупнейших в мире переработчиков какао-бобов и производителей кондитерского шоколада, сообщила, что из-за падения цен и спроса на какао-бобы ее продажи за завершившуюся в феврале первую половину 2026 финансового года упали на 6,9%, а операционная прибыль — на 5,7%. Из-за этого компания объявила о снижении прогноза по годовой прибыли более чем на 10%. Заявления Barry Callebaut привели к тому, что акции одного из крупнейших участников мирового рынка шоколада в пятницу обвалились в цене на 17%.

Из-за резкого падения цен на какао-бобы два ведущих производителя кондитерских изделий, компании Hershey и Mondelez, также несут потери.

Hershey в 2025 году зафиксировала убытки в размере $423 млн от переоценки товарных контрактов. Mondelez за тот же период потеряла еще больше: убытки от переоценки товарных контрактов до налогообложения составили $984 млн.

C мая 2025 года цены на какао-бобы упали в 3,3 раза — с $10,9 тыс. до $3,28 тыс. за тонну. Эксперты объясняют падение цен сразу несколькими факторами. Во-первых, это благоприятные погодные условия в Западной Африке, которая является одним из главных поставщиков какао-бобов на мировой рынок. Хороший урожай застал врасплох многих аналитиков, которые ожидали дефицита какао в 2025–2026 годах, а теперь вынуждены резко пересматривать свои прогнозы, что также ведет к резкому падению цен, в основном фьючерсных контрактов. Кроме того, когда цены были на пике, многие производители стали приспосабливаться к условиям дефицита и сокращать содержание какао в ряде своих продуктов, что и привело к общему снижению спроса на какао в мире.

Спрос на какао до сих пор не восстановился после резкого скачка в 2024–2025 годах. Опубликованные в четверг данные, которые приводит The Wall Street Journal, показали падение спроса на какао в первом квартале в Европе на 7,8% в годовом исчислении и в Северной Америке — на 3,8%, несмотря на то что цены на сырье упали до новых минимумов.

При этом во многих странах падение цен на какао-бобы пока не приводит к сопоставимому снижению цен на шоколадные изделия.

В США многие потребители и розничные сети уже жалуются на высокие цены от производителей.

Эксперты отмечают, что падение цен на какао пока не отразилось на розничных ценах на шоколад. Это вызвано долгосрочными контрактами на поставки, которые были заключены еще по более высоким ценам. Кроме того, в период пиковых цен на какао-бобы некоторые производители сократили количество шоколада в продукции, чтобы сохранить цены, а теперь не торопятся вносить изменения в рецептуру, потому что это приведет к дополнительным издержкам. «Чтобы падение цен на какао-бобы отразилось на ценах на шоколад в рознице, требуется время»,— сообщил в интервью Financial Times аналитик Kepler Cheuvreux Джон Кокс.

Евгений Хвостик