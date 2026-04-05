Мировые цены на какао рекордно упали

Расценки на какао-бобы, которые являются ключевым сырьем для шоколада, в последние недели упали до рекордно низких значений. Сейчас стоимость тонны какао-бобов на мировых биржах составляет около $3,25 тыс., тогда как годом ранее — $9,9 тыс. за тонну.

По сравнению же с пиком цен, который был достигнут в декабре 2024 года, когда цены взлетели до $12 тыс. за тонну, сейчас какао-бобы подешевели в 3,6 раза.

Эксперты объясняют падение цен сразу несколькими факторами. Во-первых, это благоприятные погодные условия в Западной Африке, которая является одним из главных поставщиков какао-бобов на мировой рынок. Кроме того, хороший урожай застал врасплох многих аналитиков, которые прогнозировали дефицит какао в 2025–2026 годах, а теперь вынуждены резко пересматривать их, что также ведет к тому, что цены, в основном фьючерсные контракты, резко идут вниз. Кроме того, когда цены были на пике, многие производители стали приспосабливаться к условиям дефицита и сокращать содержание какао в ряде своих продуктов, что и привело к общему снижению спроса на какао в мире.

При этом во многих странах падение цен на какао-бобы пока не приводит к сопоставимому снижению цен на шоколадные изделия. В США многие потребители и розничные сети жалуются на высокие цены от производителей. Эксперты полагают, что это связано с долгосрочными контрактами на поставки, которые были заключены еще по более высоким ценам, а также с тем, что некоторые производители сократили количество шоколада в продукции, чтобы сохранить цены, а теперь не торопятся вносить новые изменения в рецептуру, потому что это приведет к дополнительным издержкам для них.

Евгений Хвостик