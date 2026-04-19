Российская сеть кофеен Cofix готовится к продаже

Сеть бюджетных кофеен Cofix может сменить владельца. По данным источников «Ъ на рынке, переговоры о покупке российского бизнеса ведет фонд «Бумеранг Капитал» Вагана Гаспаряна, который недавно приобрел другую сеть — «Даблби». Стоимость Cofix эксперты оценивают в 1,25–1,4 млрд руб. В компании и фонде комментарии не предоставили.

В России сейчас работают 290 точек Cofix, многие из них открыты по франшизе. Выручка операционной компании по итогам 2025 года составила 3,01 млрд руб., чистая прибыль — 68,1 млн руб. Основными бенефициарами выступают израильские структуры и основатели девелоперской ADG Group. Консолидация двух сетей (Cofix и «Даблби») позволит новому владельцу оптимизировать логистику и закупки.

Рынок кофеен в России высококонкурентен, а заработать на продаже готового кофе сейчас непросто: потребители экономят, трафик падает, а себестоимость зерен за год выросла на 25–30%. По данным «Платформы ОФД», продажи кофе в первом квартале 2026 года сократились на 4% по сравнению с прошлым годом.

