Поглощая кофе

Российский бизнес сети недорогих кофеен Cofix готовится к продаже. Основной претендент на него сейчас — фонд «Бумеранг Капитал» Вагана Гаспаряна, выкупивший ранее «Даблби». Приобретение за 1,25–1,4 млрд руб. второго игрока на рынке позволит оптимизировать логистику и закупки. Но заработать на продаже готового кофе в России пока сложно: потребители экономят на визитах в кофейни.

Сеть бюджетных кофеен Cofix может сменить владельца: ведутся переговоры о продаже ее российского бизнеса, рассказали “Ъ” три собеседника на рынке общепита. Наиболее вероятным покупателем один из них называет фонд «Бумеранг Капитал». В Cofix и «Бумеранг Капитале» от комментариев отказались. Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценивает потенциальную стоимость сети в 1,25–1,4 млрд руб.

«Бумеранг Капитал» создан в 2024 году экс-руководителем «Сбербанк Капитала» Ваганом Гаспаряном. Фонд вкладывается в активы в сфере розничного бизнеса и продуктов питания. В 2024 году «Ароса-Логистика» привлекла его для развития активов сети Selgros и поставщика продуктов питания Global Foods. В 2025 году структуры фонда получили долю в производителе салатов «Прованс» и вложились в выпуск замороженной римской пиццы. В начале апреля «Бумеранг Капитал» также приобрел сеть specialty-кофеен «Даблби» (см. “Ъ” от 9 апреля).

Сеть Cofix создана в 2013 году в Израиле. В числе ее основателей были в том числе местные бизнесмены Ави Кац и Бенни Паркаш. Основным регионом присутствия выступает Россия: сейчас в стране 290 точек, многие из которых были открыты по франшизе. В РФ сеть работает через ООО «Урбан Кофикс Раша». Его бенефициарами на конец прошлого года выступали израильские Cofix Group (41,2%) и Coffee Prime (8,8%), а также основатели девелоперской ADG Group Михаил и Григорий Печерские — 32,4% и 16,6% соответственно. Выручка «Урбан Кофикс Раша» по итогам 2025 года составила 3,01 млрд руб., чистая прибыль — 68,1 млн руб.

Основатель One Price Coffee Сергей Румянцев говорит, что Cofix входит в топ-5 крупнейших сетевых кофеен по числу объектов. Опережают ее Coffee Like (около 1 тыс. заведений), One Price Coffee (400) и Surf Coffee (300). Но совокупная доля крупнейших операторов не превышает 20%. В общей сложности в России работают 13–15 тыс. кофеен, говорит эксперт.

Партнер NF Group Марина Малахатько называет рынок сетевых кофеен высоко конкурентным. Фонду «Бумеранг Капитал» покупка на нем второго подряд игрока, по мнению директора практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяны Пушковой, могла понадобиться для консолидации активов, оптимизации логистики и закупки в своих объектах.

Получить на рынке кофеен сиюминутную выгоду сейчас сложно. Изначально Cofix развивалась как дискаунтер с низкими ценами, но сейчас компания постепенно уходит от этого позиционирования, рассказывала в декабре порталу Shopper’s директор по развитию сети Екатерина Панова.

Она связывала это в том числе с давлением ритейла: потребители бюджетного кофе начали переориентироваться на кофе-станции в супермаркетах. Стоимость кофе последние несколько лет сильно растет, а потребители сейчас стараются сокращать расходы, констатирует гендиректор RestCon Елена Перепелица.

Татьяна Пушкова замечает, что себестоимость зерен кофе за год увеличилась на 25–30%, а трафик кофеен сократился на 20%.

Согласно подсчетам «Платформы ОФД», в январе—марте 2026 года продажи готового кофе в России сократились год к году на 4%, кофе навынос — на 2%.

Рынок сетевых заведений продолжит расти, но темпы открытия новых точек будут замедляться, констатирует госпожа Малахатько.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова