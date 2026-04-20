Сегодня исполняется 75 лет олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира по хоккею, заслуженному мастеру спорта СССР Виктору Шалимову

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Виктор Шалимов

Его поздравляет вице-президент ХК «Спартак», чемпион Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский:

— Виктор Иванович, хочу поздравить Вас, пожелать Вам огромного здоровья, это самое главное. Вы — легендарный игрок, продолжайте приходить на хоккей, передавать опыт молодым тренерам и хоккеистам. Вас, как человека-легенду, уважает спартаковский, да и весь российский хоккейный мир. Поздравляю!

