Сегодня исполняется 75 лет олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира по хоккею, заслуженному мастеру спорта СССР Виктору Шалимову
Виктор Шалимов
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
Его поздравляет вице-президент ХК «Спартак», чемпион Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский:
— Виктор Иванович, хочу поздравить Вас, пожелать Вам огромного здоровья, это самое главное. Вы — легендарный игрок, продолжайте приходить на хоккей, передавать опыт молодым тренерам и хоккеистам. Вас, как человека-легенду, уважает спартаковский, да и весь российский хоккейный мир. Поздравляю!