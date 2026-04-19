«И ОМОН врывался, и криминальные разборки случались, и очень дорогие блюда были»

Тимофей Пронькин, солист группы Hi-Fi:

— «Метелица» — это продажная любовь, шальные деньги, малиновые пиджаки, околокриминальные персонажи. «Метелица» — это щиплющий нос запах денег и дорогущих наркотиков, запах духов «Фаренгейт» и «Кристиан Диор». Красота и ухоженность продажной любви конца 90-х в «Метелице» были эталонными. Там такое происходило… И ОМОН врывался, и криминальные разборки с перестрелками случались, и очень дорогие вкусные блюда там тоже были. Экзотические фрукты, которых в 90-е не было в стране, я даже названия их не знал. «Метелица» была окном в дорогую, богатую, красивую жизнь без стеснения. Многих криминальных авторитетов, которых уже нет, я видел практически каждый раз, приходя туда. «Метелица» была стартовой площадкой для многих артистов, ведущих, в ней проводились презентации новых альбомов и песен, представления новых торговых и ювелирных домов, показы мод. Это был символ 90-х — если она сможет повторить успех, то будет очень интересно, я бы с удовольствием посмотрел на релоад новой «Метелицы».

Иосиф Пригожин, продюсер:

— Сейчас ретро в моде, а это была топ-площадка. Все звезды там выступали, в том числе Валерия; Гриша Лепс там стартовал. Все культовые продюсеры, менеджеры, артисты — всех там можно было встретить. В «Метелице» собирались люди совершенно разных жанров и слоев — и люди с улицы, и представители разных структур. Вы говорите «Метелица» — и не нужно никому ничего объяснять. Это было место встреч, самое культовое место. Если «Метелица» возродится, это будет хорошая площадка для выступлений многих молодых артистов. Можно сделать фестиваль «Метелица», который откроют те, кто там когда-то начинал, круто будет. У Валерии песня есть такая — «Метелица», она может стать гимном.

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России:

— Кафе-мороженое «Метелица» стало известным еще в советское время, задолго до своего перерождения в 90-е годы. Это было сверхпопулярное место на проспекте Калинина, где можно было перекусить, полюбоваться видами даже с крыши. А вечером оно превращалось в «Метлу», славившуюся молодежными дискотеками. В лихие 90-е появилось казино, приносившее колоссальную прибыль, остальное — еда, спиртное, девушки с низкой социальной планкой, концерты — стало лишь «гарниром» ради достижения главной цели: чтобы клиенты, желавшие поиграть, подольше задержались и побольше потратили. Сложно сказать, удастся ли реинкарнация новым хозяевам сейчас, уж больно неочевидно, за счет чего можно сделать достойную прибыль.

Кэти Топурия, певица, солистка группы «А’Студио»:

— Это был уровень — если ты выступаешь в «Метелице», значит, у тебя определенный статус. И все, что в шоу-бизнесе считалось «левел», все проходило там. Мне повезло, я пришла в состоявшийся коллектив, наша совместная песня «Улетай» стала хитом — и я сразу попала в «Метелицу». Мне хотелось понять, почему к этому месту все так трепетно относятся. На самом деле по интерьеру, по всему остальному там не было вау-эффекта, но статус заведения был премиальный. Воспоминания очень хорошие, ведь это было начало моей карьеры.

Игорь Краев, основатель и руководитель платформы Tophit.ru:

— «Метелица» была очень комфортным местом, в том числе с профессиональной точки зрения: высочайший уровень организации всех процессов, включая роскошное меню, аналогов которого я потом нигде не встречал. Главная заслуга в этом принадлежала Нонне Шатовой, главе компании Metelitsa Production. Это была одновременно и продюсерская компания, и маркетинговое подразделение клуба. Сама «Метелица» была даже домом для некоторых артистов, например для Шуры. К числу любимчиков Нонны принадлежал и мало тогда известный Григорий Лепс. Именно через «Метелицу» артисты уровня Лепса могли получить поддержку от спонсоров, таких как Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Одним словом, Нонна Шатова смогла создать систему, которая ресторанных артистов превращала в звезд федерального масштаба.

Слава, певица, телеведущая:

— Для меня это знаковое место. Мой первый концерт прошел там, а до этого мы с девчонками ходили на любимых артистов. Там было очень атмосферно! Это настоящая история для людей 90-х! В добрый путь!

Давид Якобашвили, предприниматель, сооснователь развлекательного центра «Метелица» в 90-х годах:

— В 1992 году меня познакомили с директором кафе «Метелица» — замечательной Татьяной, которая, чтобы как-то спасти заведение, заплатить за свет, воду, продавала с лотка куриц. У нас сформировалась отличная команда, и 3 июня 1993 года состоялось красочное открытие самого большого казино на территории бывшего СССР. Потом открылся второй этаж, где стали проводиться развлекательные программы, выступать уже известные и молодые певцы, музыкальные коллективы. Арбат наполнился красотой, движением. Стала оживать ночная жизнь, в центр хлынула молодежь. Конечно, к нам потянулись и лихие люди, которых много было в то время, но как-то с ними справлялись, у нас была профессиональная служба безопасности. «Метелица» развивалась, платила огромные налоги, но главное — вносила большой вклад в развитие культурной жизни Москвы. Через нашу сцену прошли многие уже известные певцы, начиная с Иосифа Кобзона и Аллы Пугачевой, здесь огромное число менее известных исполнителей получили уникальную возможность стартовать и добиться признания зрителей. Практически каждый день у нас собиралось от 700 до 1500 человек, чтобы отдохнуть, вкусно поесть, послушать прекрасную музыку. В 2009 году, после введения запрета на деятельность игорных заведений вне специальных зон, казино и развлекательный центр закрылись, мы стали сдавать помещения в аренду. Сегодня пришли новые владельцы, желающие развить творческий, развлекательный потенциал «Метелицы». Надеюсь, у них это получится.

Группа «Прямая речь»