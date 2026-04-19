Самыми прибыльными мясокомбинатами Ставрополья стали «Гвардия» и «Ставропольский бройлер»

ООО «Гвардия» и ООО «Ставропольский бройлер» по итогам 2025 года стали наиболее прибыльными предприятиями мясоперерабатывающей отрасли Ставропольского края. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс» и опубликованной бухгалтерской отчетности компаний, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Чистая прибыль «Гвардии» по итогам года составила 2,47 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2,43 млрд руб. в 2024 году. Выручка предприятия достигла 7,8 млрд руб. против 7,4 млрд руб. годом ранее. Компания специализируется на производстве мясных полуфабрикатов и входит в структуру агропромышленной группы: 99,98% долей контролирует ООО «Агрико». При этом предприятие демонстрирует стабильную динамику финансовых показателей на протяжении последних лет.

В свою очередь, ООО «Ставропольский бройлер» продемонстрировало более высокий финансовый результат. Чистая прибыль предприятия составила 4,88 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Выручка компании достигла около 59 млрд руб., увеличившись на фоне роста объемов производства и продаж, а также расширения продуктовой линейки.

Активы «Ставропольского бройлера» по итогам года превысили 73 млрд руб., что делает его одним из крупнейших агропромышленных активов региона. Компания инвестирует в развитие производственных мощностей и расширение бизнеса, одновременно увеличивая долговую нагрузку, необходимую для финансирования масштабных проектов.

Обе компании показали высокую операционную эффективность. При этом «Гвардия» характеризуется более сбалансированной финансовой моделью с преобладанием собственного капитала и снижением долговой нагрузки, тогда как «Ставропольский бройлер» развивается за счет активного привлечения заемных средств и масштабных инвестиций.

Бухгалтерская отчетность «Гвардии» за 2025 год прошла обязательный аудит и признана достоверной, что подтверждает корректность представленных финансовых результатов.

Роман Лаврухин