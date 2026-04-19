Родная француженка

Умерла Натали Бай — французская актриса, оставившая свой след в кинематографе и в сердцах нескольких поколений кинозрителей. Ей было 77, в последние годы прогрессировала деменция. Но зрители ее не забыли, и не только потому, что до болезни она успела сняться в своей последней большой роли — в фильме «Аббатство Даунтон: Новая эра». Натали Бай давно вошла в жизнь многих современников, стала как будто их близкой родственницей. И не только во Франции, но и, например, в Японии, где особенно велика была ее популярность. И в России, где ее воспринимали воплощением не только французской элегантности, но и не столь уж частого у француженок теплого обаяния. Актрису вспоминает Андрей Плахов.

Слева направо: режиссер Ксавье Долан и актеры Натали Бай и Мелвил Пупо в Каннах в 2012 году

Фото: Christian Hartmann / Reuters Слева направо: режиссер Ксавье Долан и актеры Натали Бай и Мелвил Пупо в Каннах в 2012 году

Натали Бай появилась на свет, по ее словам, «случайно». Родители будущей актрисы были богемными художниками, сама она в детстве страдала дислексией и застенчивостью, поэтому, возможно, с ранних лет и полюбила танец. Занималась балетом под началом примы-балерины Мариинского театра Ольги Преображенской. Семнадцатилетней перебралась в Нью-Йорк, где продолжала танцевать, но скоро охладела к этой профессии. Вернувшись во Францию, окончила театральные курсы и консерваторию. В кино начала сниматься в 1970-е годы, и хотя «новая волна» к тому времени уже схлынула, ей удалось стать важной актрисой и для Жан-Люка Годара, но прежде всего, конечно, для Франсуа Трюффо. Он снял ее в трех фильмах, из них два относятся к числу самых личных в его творчестве. Сначала — в «Американской ночи», где Бай сыграла небольшую, но выразительную роль ассистентки кинорежиссера. Потом — в картине «Мужчина, который любил женщин». И наконец, в «Зеленой комнате», главная тема которой — сила человеческой памяти.

После этого Натали Бай даже назвали «ангелом "новой волны"». Хотя ее охотно снимали и режиссеры, никак не задействованные в этом движении,— Клод Соте, Морис Пиала, Бертран Блие, Ален Кавалье, Бертран Тавернье. Были и иностранцы — итальянец Марко Феррери, швейцарец Клод Горетта. У последнего в фильме «Провинциалка» молодая Бай сыграла одну из своих лучших ролей. Ее героиня — провинциалка из Лотарингии, увлеченная архитектурой и дизайном,— пытается обустроиться в Париже и найти родственную душу, но так и остается одинокой. Ее бесхитростную интровертную натуру отталкивает город, наполненный показным весельем, но жестокий и равнодушный к таким, как она. Кадр, где Кристина идет по парижской улице в распахнутом плаще, с круассаном в руке,— визитная карточка раннего периода актрисы.

Она вошла во французский кинематограф, уже преображенный «новой волной», ставший более раскованным, склонным к импровизации.

В то же время он страдал засильем любительщины и все более явным становился запрос на профессионализм, на жанровую определенность и хорошую актерскую школу. Натали Бай, как и пришедшая в кино в те же годы Изабель Юппер, отвечала этому запросу. Ее профессиональные достижения были отмечены в итоге четырьмя премиями «Сезар» и множеством фестивальных наград. Она не имела статуса суперзвезды и дивы, как Катрин Денёв и позднее Изабель Аджани, но ее место в национальном, европейском и мировом кино всегда было значимым. А ее партнерами уже в 1980-е годы были такие звезды, как Ален Делон («Наша история»), Жерар Депардье («Возвращение Мартина Герра», «Берег правый, берег левый») и Джонни Холлидей («Детектив»), ставший на несколько лет ее партнером по жизни и отцом ее дочери, тоже актрисы. А однажды Натали попала в совсем уже международный мейнстрим, сыграв у Стивена Спилберга в фильме «Поймай меня, если сможешь» рядом с самим Леонардо Ди Каприо.

Ранние роли Натали Бай вызывают ностальгию по цельным характерам, с которыми зрителю легко отождествиться. Свой дальнейший путь в кино она прокомментировала так: «Мне захотелось освоить несколько другие роли — роли женщин, которые сами задают мужчинам правила игры. В фильме "Баланс" я проститутка, в "Салоне красоты «Венера»" — массажистка, в "Порнографических связях" нахожу партнера по объявлению в мужском журнале. А названия фильмов "Распутницы" и "Так берегись любви моей" говорят сами за себя».

Диапазон ее ролей расширялся, а возраст не становился помехой. В пятьдесят лет она рискует появиться в фильме «Порнографические связи» бельгийца Фредерика Фонтейна. Впрочем, смелость здесь сосредоточена главным образом в названии. Это вполне целомудренная love story, необычность которой только в том, что ее герой и героиня стремятся удовлетворить необычные сексуальные фантазии. Они регулярно видятся в гостинице и делают что-то такое, чего нельзя рассказать словами. Нам и не рассказывают. И не показывают: комната, обитая красным бархатом, остается для зрителя за семью печатями. Зато рождается большое и светлое чувство. Поняв это, герои пугаются и расстаются, чтобы не нарушать жанр своей одинокой жизни. За эту великолепно сыгранную роль Бай получила премию Венецианского фестиваля. А очередного «Сезара» — за роль следователя-алкоголички в фильме «Молодой лейтенант» Ксавье Бовуа. На позднем этапе карьеры она часто появлялась в образах невротичных, деспотичных матерей, а в фильме канадца Ксавье Долана «Это всего лишь конец света» — в карикатурном макияже и с синими ногтями: тут она впервые играет столь густой гротеск в стиле Педро Альмодовара.

Натали Бай была чрезвычайно доброжелательной и простой в общении. Я убедился в этом, оказавшись с ней в свое время в жюри Токийского фестиваля.

И особенно когда после принятия решения и церемонии закрытия организаторы бросили нас на улице посреди Токио, даже забыв снабдить приглашениями на прием. Любая звезда, даже меньшего калибра, впала бы в уныние или агрессию. Натали же просто предложила схватить такси и поехать в отель поужинать. Что мы и сделали, не дав испортить себе настроение.

Спустя несколько лет я записывал с ней интервью. Она появилась в пресс-комнате парижского отеля «Крийон» в легком бежевом пальто. Ей было холодно, и она предложила согреться — кофе, чаем или водкой. Она двигалась быстро и элегантно, сразу обнаруживая пластику бывшей танцовщицы. За эту балетную легкость, которой Натали обязана природе и русской учительнице танца, ее, видимо, и полюбили в России. Ну и конечно, за неизбывный французский шарм.