Годовая инфляция в Ставропольском крае в марте ускорилась до 6,02%

Годовая инфляция в Ставропольском крае в марте 2026 года ускорилась до 6,02% против 5,69% в феврале. Об этом сообщила пресс-служба отделения по Ставропольскому краю Южного ГУ Банка России.

Показатель в регионе оказался выше, чем в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу (5,42%) и по России (5,86%). Основной вклад в ускорение инфляции внес рост цен на продовольственные товары: их годовой прирост увеличился до 6,94% после 6,14% месяцем ранее. В то же время темпы роста цен на непродовольственные товары замедлились до 2,74% (с 3,03%), а услуги подорожали сильнее — до 8,13% (7,73%).

В Центробанке отметили, что с учетом устранения сезонного фактора цены в марте росли быстрее, чем в феврале. Это связано с увеличением издержек производителей и поставщиков. Сильнее всего за месяц подорожали яйца — на 16,9%. Рост объясняется повышенным спросом в преддверии Пасхи, что позволило производителям переложить в цены увеличившиеся расходы на корма, ветеринарные препараты, логистику и обслуживание оборудования.

Также выросли цены в сфере общественного питания — на 2,9% за месяц и на 16,8% в годовом выражении. По данным регулятора, предприятия компенсировали рост затрат на закупку продуктов, аренду и коммунальные услуги. Одновременно зафиксировано снижение цен на ряд продовольственных товаров. В частности, сыр подешевел на 2,34%, масла и жиры — на 1,18%. Это связано с увеличением производства молока в России и укреплением рубля.

Среди непродовольственных товаров в марте подорожали печатные издания (на 3,1%) на фоне роста стоимости бумаги, краски и оборудования. Увеличились цены на средства связи и компьютеры — из-за удорожания комплектующих и логистики. В то же время меховые изделия подешевели вследствие сезонного снижения спроса и распродаж.

В сегменте услуг наиболее заметно выросли цены на зарубежный туризм — на 6,7% за месяц, при этом в годовом выражении они снизились на 2,1%. Жилищно-коммунальные услуги и аренда жилья в марте незначительно подешевели — на 0,03%, однако за год выросли на 10,8%. Базовая инфляция в регионе по итогам марта снизилась до 4,6% против 4,63% месяцем ранее.

Роман Лаврухин