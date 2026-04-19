Финский автогонщик Юха Миеттинен погиб во время заезда в Германии

Во время квалификационной гонки «24 часа Нюрбургринга» 18 апреля погиб 66-летний финский автогонщик Юха Миеттинен, сообщает на сайте турнира.

Миеттинен управлял автомобилем BMW 325i. Заезд проходил на «Северной петле» Нюрбургринга — гоночной трассе в 20 км, известной как «Зеленый ад». Она находится в Эйфелевых горах, известна опасным поворотами, значительным перепадами высот и узким полотном. Через 25 минут после старта гонку остановили.

В повороте «Карусель» — сложной 180-градусной шпильке — произошла авария с семью автомобилями. Как после объявили на срочной пресс-конференции, в водительскую дверь машины Миеттинена врезался один из автомобилей. Пилота без сознания достали из машины. Два раза пытались реанимировать, но безуспешно.

Остальных пострадавших водителей доставили в медицинский центр и близлежащие больницы для профилактического обследования. Их жизни вне опасности. Квалификацию перенесли на 19 апреля. Она начнется с минуты молчания.

Юха Миеттинен — автогонщик-любитель, регулярно выходил на старт «24 часов Нюрбургринга». Выступал в гонках с 2018 года в классе V4 (серия двигателей). В 2023 году его экипаж выиграл турнир Nurburgring Langstrecken-Serie. В 2022 и 2024 годах занимал третьи места.