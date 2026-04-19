The Atlantic: директора ФБР Пателя обвиняют в прогулах и злоупотреблении алкоголем

Журнал The Atlantic опубликовал расследование, согласно которому директор ФБР Кэш Патель шокировал коллег необъяснимыми прогулами и случаями злоупотребления алкоголем. Источники издания, включая бывших и действующих сотрудников бюро, описывают господина Пателя как непредсказуемого и параноидального. По их словам, его поведение создает уязвимость для национальной безопасности, а пребывание во главе ФБР является «управленческим провалом».

Кэш Патель

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Кэш Патель

Собеседники The Atlantic утверждают, что Кэш Патель часто отсутствует на рабочем месте или недоступен, из-за чего задерживается принятие срочных решений. Рабочие встречи и брифинги якобы приходилось переносить из-за «пьяных вечеринок» директора. Охране не раз приходилось будить его после алкогольного сна. В частном порядке сотрудники задавались вопросом, не было ли спиртное причиной предоставления неточной информации по расследованиям.

Кэш Патель назвал обвинения ложными и клеветническими, пригрозив журналу судом. Его адвокат заявил, что «многочисленные общедоступные официальные документы» противоречат утверждениям статьи. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт встала на защиту господина Пателя, назвав его ключевым игроком в обеспечении правопорядка и указав на рекордное снижение преступности при Дональде Трампе и Кэше Пателе.