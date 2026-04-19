«Енисейская Сибирь» ищет 4 млрд рублей на строительство завода катализаторов

Корпорация развития Енисейской Сибири сообщила о планах строительства завода катализаторов в Ачинске (Красноярский край). Стоимость проекта — 4 млрд рублей. «Енисейская Сибирь» взяла на себя поиск инвесторов.

В корпорации отметили, что одним из направлений завода станет выпуск катализаторов для нейтрализации выхлопных газов автотранспорта. Предприятие будет расположено вблизи Ачинского глиноземного комбината — поставщика оксида алюминия, который используется при производстве катализаторов, а также рядом с крупными потребителями конечной продукции — Ачинским нефтеперерабатывающим заводом и Назаровской ГРЭС.

Как писал «Ъ-Сибирь», «Енисейская Сибирь» ищет соинвесторов для строительства базы отдыха и коттеджного поселка в Сухобузимском районе Красноярского края. Реализация этого проекта потребует 300 млн руб. дополнительных вложений.

Михаил Кичанов