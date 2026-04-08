«Енисейская Сибирь» ищет 300 млн рублей на создание базы отдыха с коттеджами

Корпорация развития Енисейской Сибири сообщила о намерении привлечь соинвесторов для строительства базы отдыха и коттеджного поселка в Сухобузимском районе Красноярского края, в 50 км от регионального центра. Реализация проекта потребует 300 млн руб. дополнительных вложений. Сообщается, что земельный участок площадью 52 га находится в собственности инициатора проекта.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На базе отдыха планируется разместить таунхаусы, коттеджи, ресторан, летнее кафе, банный комплекс. В коттеджном поселке построят дома, магазины, детский сад, игровую площадку. Также на участке должны появиться спорткомплекс и спортплощадка. «Параметры и концепция проекта могут быть скорректированы в соответствии с потребностями соинвесторов»,— отметили в «Енисейской Сибири».

Как писал «Ъ-Сибирь», Корпорация развития Енисейской Сибири в конце марта заявила о поиске соинвесторов для создания комплекса АЗС и придорожного сервиса на трассе «Саяны». Объем инвестиций оценивается в 100 млн руб.

Михаил Кичанов