В Дагестане число остающихся в ПВР людей начало сокращаться

В Дагестане остаются подтопленными 54 дома и 59 приусадебных участков. В 15 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 544 человека, в том числе 170 детей, следует из сводки МЧС РФ на утро 19 апреля.

В сводке накануне сообщалось, что подтопленными остаются 117 жилых домов и 122 приусадебных участка, а также шесть участков автомобильных дорог. В 15 ПВР находились 537 человек, в том числе 159 детей.

27–29 марта в Дагестане прошли аномальные ливни, которые вызвали одного из крупнейших наводнений в регионе. Были затоплены сотни домов, эвакуировано свыше 3 тыс. человек, разрушены три распределительные подстанции, рухнули два пролета железнодорожного моста.