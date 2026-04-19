Президент США Дональд Трамп назвал Израиль надежным союзником «в отличие от других стран». По его словам, в период конфликтов и стресса многие государства «показали свое истинное лицо», не оказав Соединенным Штатам поддержки.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Они (Израиль.— “Ъ”) храбры, смелы, верны и умны... Израиль упорно борется и знает, как победить!» — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

17 апреля Дональд Трамп заявил, что США запретили Израилю атаки на Ливан. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль продолжает работать над устранением движения «Хезболла». Перемирие между Израилем и Ливаном действует с 17 апреля.

В марте американский президент раскритиковал страны НАТО, так как они отказались участвовать в военной операции против Ирана и помогать в разблокировке Ормузского пролива. По его словам, входящие участники альянса «ничего не делают» для Соединенных Штатов.