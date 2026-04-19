Иран заявил о боевой готовности вооруженных сил, несмотря на переговоры с США

Вооруженные силы Ирана находятся в боевой готовности несмотря на переговоры Вашингтона и Тегерана, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Он подчеркнул, что дипломатический процесс не должен приводить к халатности в вопросах национальной безопасности.

«Мы не доверяем врагу. Даже сейчас, пока мы сидим, может начаться война. Вооруженные силы находятся в полной боеготовности на местах»,— сказал господин Галибаф. По его словам, переговоры не означают снижения бдительности.

Накануне Reuters сообщило, что Иран якобы готов в ближайшие дни заключить предварительное соглашение с США и продлить режим прекращения огня. Позже иранское агентство Tasnim сообщило, что власти Ирана пока не дали своего согласия на продолжение переговоров.