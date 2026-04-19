Лидер ямальских коммунистов заявила о планах избраться в Госдуму по партсписку

Первый секретарь ямало-ненецкого окружкома КПРФ, депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Елена Кукушкина намерена избраться в Госдуму РФ в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого коммунистами. В разговоре с «Ъ-Урал» она не исключила, что может также баллотироваться по Ямало-Ненецкому одномандатному округу № 225. Ранее в КПРФ призвали избирателей поддерживать на их сайте предварительного голосования (праймериз) «Народный кандидат» выдвижение по территории секретаря окружкома по агитации и пропаганде, помощника госпожи Кукушкиной — Александра Ламдо.

«Окончательное решение будет принимать съезд партии, посмотрим, как отработает молодой человек. Это перспектива на будущее, нужно продвигать молодежь, а ЦК посмотрит, как он отработает»,— сказала Елена Кукушкина. Она заверила, что господин Ламдо за год работы «накопил политический ресурс» для выполнения задач КПРФ. «Он имеет достаточно навыков агитации, если посмотреть и сравнить число просмотров у него и у других наших товарищей, то у него этот показатель значительно отличается. Он справится»,— отметила коммунист.

Александр Ламдо в 2017-2025 годах работал учителем физкультур в школе №3 Салехарда. В 2018 году выступил в КПРФ, в 2019-м был избран первым секретарем салехардского горкома Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) РФ, в 2020-м — первым секретарем ямало-ненецкого окружкома ЛКСМ России. В 2025 году утвержден членом в ЦК КПРФ и помощником депутата заксобрания ЯНАО Елены Кукушкиной. Елена Кукушкина возглавляет ямало-ненецкий окружком КПРФ с декабря 2014 года, в 2015 и 2020 годах избиралась депутатом заксобрания ЯНАО. Она состоит в партии с 1996 года: была главой первичного отделения в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, руководителем свердловской пионерской организации им. Владимира Ленина, первым секретарем Екатеринбургского горкома, секретарем свердловского реготделения. В 2011-м получила мандат депутата заксобрания Свердловской области, в 2013-м вошла в ЦК КПРФ.

Ранее, 15 апреля, КПРФ впервые в истории партии запустила праймериз, на которой граждане могут поддержать или проголосовать против претендентов, отобранных коммунистами для выдвижения по одномандатным округам на выборах в Госдуму. В Тюменской области в число таких кандидатов вошли первый секретарь тюменского обкома, руководитель фракции в региональном парламенте Тамара Казанцева и депутат облдумы Иван Левченко, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — первый секретарь ханты-мансийского окружкома, руководитель фракции в окружном парламенте Алексей Савинцев и депутат думы ХМАО Василий Жуков.

Голосование избирателей за потенциальных выдвиженцев продлится до 1 июня. На сайте праймериз КПРФ россияне смогут направить предложения коммунистам и варианты альтернативных кандидатов. Окончательный список претендентов с учетом результатов голосования утвердит съезд КПРФ во второй половине июня.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году.

Сегодня интересы ЯНАО в нижней палате российского парламента представляют депутаты от «Единой России» Дмитрий Кобылкин (избран по партсписку) и Дмитрий Погорелый (избран от Ямало-Ненецкого одномандатного округа № 225). На выборах в 2021 году господин Погорелый набрал 125,5 тыс. голосов избирателей, Елена Кукушкина получила поддержку 29 тыс. человек и заняла третье место. Второе место взял кандидат от ЛДПР Иван Вершинин (37,8 тыс.).

Василий Алексеев