Коммунисты «тюменской матрешки» выдвинут в Госдуму четырех депутатов и помощника
В КПРФ одобрили четырех депутатов дум Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и помощника депутата заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в качестве кандидатов для выдвижения во всех одномандатных округах на выборах в Госдуму, расположенных в регионах «тюменской матрешки». Для утверждения претендентов коммунисты запустили предварительное голосование (праймериз) на платформе «Народный кандидат», на которой россияне могут поддержать или проголосовать против отобранных политиков.
В Тюменской области КПРФ предложила выдвинуть в Госдуму:
- От Тюменского округа — первого секретаря тюменского обкома КПРФ, депутата Тюменской областной думы Тамару Казанцеву. На выборах в 2021 году победу на территории одержал Николай Брыкин («Единая Россия»), его кандидатуру поддержали 169,7 тыс. человек. Претендент от КПРФ Жалауддин Абдуразаков получил 34,3 тыс. голосов и занял третье место. Второе место тогда занял кандидат от ЛДПР Глеб Трубин, в поддержку которого выступили 38,3 тыс. избирателей.
- От Заводоуковского округа — депутата Тюменской областной думы Ивана Левченко. По итогам голосования в 2021 году в Госдуму от территории был избран Иван Квитка («Единая Россия»), он набрал 168,1 тыс. голосов. Господин Левченко получил поддержку 42,7 тыс. человек и занял второе место.
В ХМАО коммунисты предложили югорчанам поддержать выдвижение в Госдуму:
- От Нижневартовского округа — первого секретаря ханты-мансийского окружкома КПРФ, депутата думы ХМАО Алексея Савинцева. Интересы жителей территории с 2021 года представляет Вадим Шувалов («Единая Россия»), который набрал на выборах 77,1 тыс. голосов. Кандидат от КПРФ Вячеслав Тетекин тогда занял третье место (получил поддержку 27 тыс. человек), второе — либерал-демократ Евгений Марков (31,9 тыс.).
- От Ханты-Мансийского округа — депутата думы ХМАО Василия Жукова. В 2021 году победу на территории одержал единоросс Павел Завальный — его кандидатуру одобрили 127,6 тыс. человек. Господин Савинцев на тех выборах получил 31,7 тыс. голосов избирателей и занял второе место.
В ЯНАО коммунисты предложили выдвинуть в Госдуму от единственного Ямало-Ненецкого округа помощника депутата заксобрания региона Елены Кукушкиной — Александра Ламдо. По итогам голосования в 2021 году место в нижней палате российского парламента получил кандидат от «Единой России» Дмитрий Погорелый (набрал 125,5 тыс. голосов). Претендент от КПРФ, первый секретарь ямало-ненецкого окружкома Елена Кукушкина тогда получила поддержку 29 тыс. человек и заняла третье место. Второе место взял либерал-демократ Иван Вершинин (кандидата от ЛДПР одобрили 37,8 тыс. ямальцев).
Согласно информации на сайте праймериз «Единой России», о планах переизбраться в своих округах уже заявили Павел Завальный и Дмитрий Погорелый. Вадим Шувалов объявил о планах получить мандат депутата Тюменской областной думы, по его округу в Госдуму выдвинется депутат думы ХМАО от «Единой России», бывший командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов. Документы для участия в праймериз на момент публикации не поступили от Николая Брыкина и Ивана Квитки.
Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы Тюменской области в нижней палате российского парламента представляют четыре депутата от «Единой России» и по одному от «Новых людей» и КПРФ, ХМАО — три от «Единой России» и по одному от «Новых людей», ЛДПР и КПРФ, ЯНАО — два от «Единой России». На выборах в 2021 году во всех пяти одномандатных округах в регионах «тюменской матрешки» победу одержали представители партии власти, остальные четыре кандидата от «Единой России» и пять претендентов от оппозиционных партий получили мандаты по партийным спискам.
КПРФ впервые в истории партии запустила праймериз 15 апреля, голосование избирателей за потенциальных выдвиженцев продлится до 1 июня. На платформе «Народный кандидат» россияне смогут направить предложения коммунистам и, в случае желания, заявить свою кандидатуру в качестве альтернативы. Окончательный список претендентов с учетом результатов предварительного голосования утвердит съезд КПРФ во второй половине июня.