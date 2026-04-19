Генсек ООН осудил нападение на миротворцев ООН в Ливане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на миротворцев ООН на юге Ливана, в результате которого погиб один французский солдат, а трое получили ранения. Как сообщает AFP, предварительная оценка Временных сил ООН указывает на причастность к атаке группировки, поддерживаемой Ираном.

Нападение произошло 18 апреля. Как уточнил президент Франции Эмманюэль Макрон, французские военнослужащие попали в засаду по пути к базе ООН, которая несколько дней оставалась заблокированной из-за боевых действий в регионе. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен назвала произошедшее «целенаправленной атакой» группы вооруженных лиц.

Париж обвинил движение «Хезболла» в случившемся. «Все указывает на то, что "Хезболла" несет ответственность за это нападение»,— подчеркнул господин Макрон в соцсети X.