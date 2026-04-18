Французский миротворец ООН погиб в Ливане при атаке «Хезболлы»

Французский военнослужащий из состава миротворческой миссии ООН погиб при атаке в Ливане, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, еще трое миротворцев пострадали.

Нападение на представителей миротворческих сил ООН (UNIFIL) произошло 18 апреля, сообщил господин Макрон. Миротворцы направлялись к базе ООН, которая на протяжении нескольких дней «была отрезана от мира» из-за боевых действий в районе, уточнила министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен в соцсети Х.

Французские военнослужащие попали в засаду, один из них погиб «при целенаправленной атаке» группы вооруженных людей, добавила госпожа Вотрен. «Все указывает на то, что "Хезболла" несет ответственность за это нападение»,— написал Эмманюэль Макрон в соцсети Х.

Французский президент потребовал от властей Ливана «немедленно арестовать» нападавших. Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил атаку и поручил провести расследование, передает телеканал «Аль-Джазира».

17 апреля начало действовать перемирие между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вела наземную операцию на юге Ливана с 3 марта. Израильская сторона обвинила движение «Хезболла» в поддержке Ирана. При этом Израиль продолжает работать над устранением шиитского движения «Хезболла», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.