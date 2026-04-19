Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на острове в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на острове Суматра в Индонезии. Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в акватории, в 221 км к юго-западу от города Падангсидемпуан с населением около 100 тыс. человек.

Очаг сейсмического события находился на глубине 37 км. На данный момент информации о жертвах, раненых или повреждениях инфраструктуры нет. Специалисты подтвердили, что угроза возникновения цунами после землетрясения не прогнозируется