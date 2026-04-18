ЦАХАЛ продолжит операции на юге Ливана «против непосредственных угроз»

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжит операции на юге Ливана при непосредственной угрозе, а также учитывая достигнутые договоренности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, израильские военнослужащие зафиксировали несколько случаев, когда вооруженные лица приближались к позициям армии с севера, создавая прямую опасность. Для устранения угроз ВВС и сухопутные войска нанесли точные удары по вооруженным лицам и объектам инфраструктуры, используемым для нападений. В поддержку наземных подразделений также был открыт артиллерийский огонь.

Армия Израиля подчеркнула, что «действия, предпринимаемые в целях самообороны и устранения непосредственных угроз, не ограничены соглашением о прекращении огня».

Режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу в 00:00 17 апреля после переговоров сторон при посредничестве президента США Дональда Трампа.