Посольству РФ удалось организовать встречу с удерживаемой в Мексике россиянкой

Посольство России в Мексике добилось встречи с удерживаемой в Мексике россиянкой, которую похитили в республике в 2023 году. Власти Мексики запрещали российским дипломатам проводить с девушкой встречи с августа прошлого года.

Встреча прошла 17 апреля. «Продолжаем предпринимать необходимые меры для урегулирования ситуации в ее интересах»,— сказал «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства Яков Федоров.

В 2023 году неизвестные силой затолкали 15-летнюю девушку в микроавтобус с надписью DIFEM (служба опеки) и скрылись. Заявление матери — пианистки из Санкт-Петербурга — местная полиция принимать отказалась. По данным источника «Известий», к похищению причастен мексиканский наркокартель. Девушка заявила, что ее удерживают против воли. Посольство России в Мексике потребовало освободить россиянку.