Иран получил от США новые мирные предложения

США представили новые предложения для урегулирования конфликта с Ираном, сообщил Высший совет национальной безопасности исламской республики. Иранская сторона изучает инициативу и пока не дала ответа, передает Fars.

Изначально США согласились работать с мирным планом Ирана из 10 пунктов, сказали в иранском Совбезе. Однако во время переговоров в Исламабаде американская делегация «выдвинула новые и чрезмерные требования». После этого США представили Ирану новые предложения, добавили в Совбезе.

«До тех пор, пока противник намерен препятствовать проходу судов и применять такие методы, как морская блокада, исламская республика Иран будет рассматривать это как нарушение режима прекращения огня и будет препятствовать условному и ограниченному открытию Ормузского пролива»,— указано в заявлении иранского Совбеза.

Переговоры США и Ирана в Пакистане прошли 11 апреля. По словам президента США Дональда Трампа, стороны не смогли прийти к соглашению по ядерному вопросу. 17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива, но на следующий день заявил о восстановлении военного контроля над маршрутом. Иранский МИД допустил продолжение переговоров с США после смягчения позиции американской стороны.

Президент США 18 апреля заявил, что Вашингтон ведет «очень хорошие переговоры» с Ираном, и пообещал предоставить «некоторую информацию» о текущей ситуации в ближайшее время. При этом он предостерег иранские власти от шантажа с использованием Ормузского пролива.