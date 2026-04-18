В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы. Что известно

По предварительным данным, житель Киева открыл огонь по прохожим. После этого он зашел в супермаркет и начал стрелять по посетителям. Спецназ убил стрелка при задержании. Местные власти сообщают о пяти погибших от рук стрелявшего и 15 пострадавших. Что известно о случившемся — в подборке «Ъ».

Полицейские осматривают тело погибшего при стрельбе в Киеве Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Спецназ у супермаркета, захваченного стрелком Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Украинские силовики внутри супермаркета, в котором стрелявший взял заложников Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Скорая и полиция на месте стрельбы в Киеве Фото: Stringer / Reuters

Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл огонь по прохожим, после чего ворвался в супермаркет «Велмарт» и начал стрелять по посетителям. Из видеозаписей очевидцев следует, что нападавший стрелял в людей без разбора. Магазин оцепили силовики. «Страна.ua» сообщила о том, что стрелок взял посетителей в заложники.

Скорая рядом с местом стрельбы в Киеве Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Спецназ эвакуирует заложницу, захваченную стрелком в супермаркете Фото: Stringer / Reuters Тела погибших при стрельбе в Киеве Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких погибших при стрельбе. По его словам, среди раненых есть ребенок.Глава города заявил, что в захваченном «Велмарте» раздаются выстрелы.

Спецназ провел штурм супермаркета, в результате которого стрелок был убит, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, вооруженный мужчина оказал сопротивление при задержании. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе штурма силовикам удалось спасти четверо заложников.

По последним данным, при стрельбе погибли шесть человек, исключая стрелявшего, 15 получили ранения. Мотивы стрелка неизвестны.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что стрелявший — 58-летний «уроженец Москвы». Господин Клименко, прибывший на место стрельбы, заявил журналистам, что у стрелка было зарегистрированное оружие и в декабре прошлого года он продлил регистрацию, предоставив медсправку.

«Страна.ua» утверждает, что стрелявшего звали Дмитрий Васильченков, он ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о легких телесных повреждениях. В 2024 году дело было закрыто — стороны достигли договоренности, и потерпевший отказался от претензий. Издание утверждает, что стрелок судился с Пенсионным фондом Украины и добился доплаты около 2 тысяч гривен. Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал украинскую военную пенсию.

Эрдни Кагалтынов