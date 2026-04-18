В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы. Что известно
Власти Украины сообщили о шести погибших, стрелок убит при задержании
По предварительным данным, житель Киева открыл огонь по прохожим. После этого он зашел в супермаркет и начал стрелять по посетителям. Спецназ убил стрелка при задержании. Местные власти сообщают о пяти погибших от рук стрелявшего и 15 пострадавших. Что известно о случившемся — в подборке «Ъ».
- Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл огонь по прохожим, после чего ворвался в супермаркет «Велмарт» и начал стрелять по посетителям. Из видеозаписей очевидцев следует, что нападавший стрелял в людей без разбора. Магазин оцепили силовики. «Страна.ua» сообщила о том, что стрелок взял посетителей в заложники.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких погибших при стрельбе. По его словам, среди раненых есть ребенок.Глава города заявил, что в захваченном «Велмарте» раздаются выстрелы.
- Спецназ провел штурм супермаркета, в результате которого стрелок был убит, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, вооруженный мужчина оказал сопротивление при задержании. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе штурма силовикам удалось спасти четверо заложников.
- По последним данным, при стрельбе погибли шесть человек, исключая стрелявшего, 15 получили ранения. Мотивы стрелка неизвестны.
- Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что стрелявший — 58-летний «уроженец Москвы». Господин Клименко, прибывший на место стрельбы, заявил журналистам, что у стрелка было зарегистрированное оружие и в декабре прошлого года он продлил регистрацию, предоставив медсправку.
- «Страна.ua» утверждает, что стрелявшего звали Дмитрий Васильченков, он ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о легких телесных повреждениях. В 2024 году дело было закрыто — стороны достигли договоренности, и потерпевший отказался от претензий. Издание утверждает, что стрелок судился с Пенсионным фондом Украины и добился доплаты около 2 тысяч гривен. Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал украинскую военную пенсию.
