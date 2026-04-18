В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы. Что известно

Власти Украины сообщили о шести погибших, стрелок убит при задержании

По предварительным данным, житель Киева открыл огонь по прохожим. После этого он зашел в супермаркет и начал стрелять по посетителям. Спецназ убил стрелка при задержании. Местные власти сообщают о пяти погибших от рук стрелявшего и 15 пострадавших. Что известно о случившемся — в подборке «Ъ».

Полицейские осматривают тело погибшего при стрельбе в Киеве

Полицейские осматривают тело погибшего при стрельбе в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спецназ у супермаркета, захваченного стрелком

Спецназ у супермаркета, захваченного стрелком

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские силовики внутри супермаркета, в котором стрелявший взял заложников

Украинские силовики внутри супермаркета, в котором стрелявший взял заложников

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Скорая и полиция на месте стрельбы в Киеве

Скорая и полиция на месте стрельбы в Киеве

Фото: Stringer / Reuters

Полицейские осматривают тело погибшего при стрельбе в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спецназ у супермаркета, захваченного стрелком

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские силовики внутри супермаркета, в котором стрелявший взял заложников

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Скорая и полиция на месте стрельбы в Киеве

Фото: Stringer / Reuters

  • Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл огонь по прохожим, после чего ворвался в супермаркет «Велмарт» и начал стрелять по посетителям. Из видеозаписей очевидцев следует, что нападавший стрелял в людей без разбора. Магазин оцепили силовики. «Страна.ua» сообщила о том, что стрелок взял посетителей в заложники.
    Скорая рядом с местом стрельбы в Киеве

    Скорая рядом с местом стрельбы в Киеве

    Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

    Спецназ эвакуирует заложницу, захваченную стрелком в супермаркете

    Спецназ эвакуирует заложницу, захваченную стрелком в супермаркете

    Фото: Stringer / Reuters

    Тела погибших при стрельбе в Киеве

    Тела погибших при стрельбе в Киеве

    Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

    Скорая рядом с местом стрельбы в Киеве

    Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

    Спецназ эвакуирует заложницу, захваченную стрелком в супермаркете

    Фото: Stringer / Reuters

    Тела погибших при стрельбе в Киеве

    Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких погибших при стрельбе. По его словам, среди раненых есть ребенок.Глава города заявил, что в захваченном «Велмарте» раздаются выстрелы.
  • Спецназ провел штурм супермаркета, в результате которого стрелок был убит, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, вооруженный мужчина оказал сопротивление при задержании. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе штурма силовикам удалось спасти четверо заложников.
  • По последним данным, при стрельбе погибли шесть человек, исключая стрелявшего, 15 получили ранения. Мотивы стрелка неизвестны.
  • Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что стрелявший — 58-летний «уроженец Москвы». Господин Клименко, прибывший на место стрельбы, заявил журналистам, что у стрелка было зарегистрированное оружие и в декабре прошлого года он продлил регистрацию, предоставив медсправку.
  • «Страна.ua» утверждает, что стрелявшего звали Дмитрий Васильченков, он ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о легких телесных повреждениях. В 2024 году дело было закрыто — стороны достигли договоренности, и потерпевший отказался от претензий. Издание утверждает, что стрелок судился с Пенсионным фондом Украины и добился доплаты около 2 тысяч гривен. Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал украинскую военную пенсию.

Эрдни Кагалтынов

