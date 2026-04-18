Скончался водитель автомобиля после ДТП с автобусом в Ярославле

В Ярославле в больнице скончался 22-летний водитель Mitsubishi, который пострадал в аварии с участием автобуса. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: УМВД России по Ярославской области

«Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander — мужчина 2004 года рождения — от полученных травм в течение суток скончался в больнице»,— сообщили в Госавтоинспекции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что авария произошла 17 апреля на проспекте Октября на путепроводе у Моторного завода. По информации Госавтоинспекции, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом «Газель». Всего пострадали 11 человек, в том числе ребенок.

Алла Чижова