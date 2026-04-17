Таран на встречке

В Ярославле в аварии с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Сотрудники МЧС деблокировали часть из них, так как из-за сильного повреждения транспортного средства люди не могли выбраться сами. По факту произошедшего полиция проводит проверку, а прокуратура контролирует ее ход.

Фото: УМВД России по Ярославской области Место ДТП

Авария произошла 17 апреля в 7:05 на проспекте Октября на путепроводе у Моторного завода. По информации Госавтоинспекции, 22-летний водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом «Газель». По информации СМИ, автобус следовал по маршруту № 65, перевозки осуществляет ООО «ЯТК-2».

В результате столкновения серьезные повреждения получили оба автомобиля. В частности, люди не могли самостоятельно покинуть автомобиль Mitsubishi, существовала угроза их жизни и здоровью, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Сотрудники МЧС помогают выбраться пострадавшим

«Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали двух пострадавших из легкового автомобиля и передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи»,— рассказали в ведомстве.

В автобусе, судя по кадрам оперативной съемки, оказались вырваны сидения. Удар пришелся на сторону водителя. ДТП перекрыло проезд на трех из четырех полос и привело к возникновению пробки в час пик на проспекте, который связывает Дзержинский район с центральной частью города.

Фото: УМВД России по Ярославской области Последствия аварии в салоне автобуса

Всего в ДТП, по информации Госавтоинспекции, пострадали водители обоих транспортных средств и девять пассажиров автобуса. По данным областного минздрава, в больницу скорой помощи им. Соловьева (она находится рядом с местом происшествия) поступили восемь пострадавших. Травмы получил и несовершеннолетний.

«Один ребенок госпитализирован в областную детскую больницу. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести»,— сообщили в министерстве здравоохранения Ярославской области.

Как уточнили в минздраве, в результате проведенного комплексного и всестороннего обследования один пациент в тяжелом состоянии был направлен в реанимацию больницы им. Соловьева, двое переведены со средней степенью тяжести в отделения больницы, остальные отпущены на амбулаторное лечение. По факту аварии Госавтоинспекция начала проверку. Областная прокуратура поставила ее ход и результаты на контроль. Также ведомство намерено проконтролировать оказание всем пострадавшим необходимой медицинской и иной помощи.

Фото: УМВД России по Ярославской области Последствия аварии

Авария стала крупнейшей в Ярославле в 2026 году с участием общественного транспорта по числу пострадавших. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 18 января на проспекте Авиаторов в результате столкновения двух рейсовых автобусов пострадали пять пассажиров, один из них был госпитализирован.

Алла Чижова