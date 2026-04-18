Синоптики предупредили о гололедице в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области с 19 апреля из-за гололедицы. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 0:00 мск 19 апреля до 9:00 20 апреля. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в Москве от +3° до +5° в воскресенье. «Облачно. Небольшие осадки, местами умеренные (преимущественно мокрый снег). Местами гололедица»,— указано на сайте Гидрометцентра.

«Сопровождаемый короткими дождями холодный атмосферный фронт открыл дорогу к берегам Москвы-реки арктическим воздушным массам, и столбики термометров сразу поползли вниз»,— написал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. По его данным, 20 апреля температура воздуха в Москве составит от +4° до +6°, «что на 5-6° ниже климатической нормы».