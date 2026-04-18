ТАСС: 30 судов пытаются пройти Ормузский пролив после заявления Ирана о военном контроле

Примерно 30 коммерческих судов пытались пересечь Ормузский пролив в тот момент, когда Иран объявил о решении восстановить военный контроль над морским коридором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию движения судов.

В 12:05 мск в самом проливе находились 16 танкеров: 10 двигались в сторону Оманского залива, остальные — в сторону Персидского. Также четыре сухогруза шли в проливе по направлению к Персидскому заливу, восемь двигались к выходу, в Оманский залив. Еще девять танкеров и пять сухогрузов уже успели выйти из Ормузского пролива и продолжают движение в сторону Аравийского моря, указывает ТАСС.

Утром 18 апреля Иран объявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом из-за «пиратских» действий США. Иранский МИД при этом утверждал, что «блокады нет и не будет» и что коммерческие суда могут свободно проходить по проливу — но с соблюдением установленных Тегераном правил.