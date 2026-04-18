Иран уточнил правила для коммерческих судов в Ормузском проливе

Иран не блокирует и не собирается блокировать Ормузский пролив. Коммерческие суда могут свободно проходить по морскому коридору, но с соблюдением установленных Тегераном правил. Об этом заявил турецкому телевидению участвующий в Антальском дипломатическом форуме замглавы МИД страны Саид Хатибзаде.

По словам дипломата, коммерческие суда могут проходить через пролив под иранским контролем, так как «пролив принадлежит Ирану».

«Никакой блокады не было и нет. В дальнейшем ее тоже не будет, — сказал господин Хатибзаде (цитата по ТАСС). — Но там существует ряд технических ограничений, в том числе зоны с минами».

В пятницу Иран официально сообщил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время перемирия. Вечером того же дня КСИР объявил о новом порядке судоходства: гражданские суда будут идти с разрешения военного ведомства и по определенным Тегераном маршрутам. Утром 18 апреля в Иране объявили о восстановлении военного контроля над проливом.