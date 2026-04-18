В ярославском аэропорту задержаны три рейса

В аэропорту Ярославля задержаны три рейса на прилет и вылет 18 апреля. Информация об этом размещена в онлайн-табло аэропорта «Золотое кольцо» (по классификации Росавиации — Туношна).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Задержаны рейсы из Санкт-Петербурга (11:05), Казани (12:10) и Нарьян-Мара (17:05). Также задержаны и вылеты обратно в указанные города. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 7:24.

В соседних Костромской и Вологодской областях власти объявили беспилотную опасность. «По словам очевидцев, на границе Ярославской и Вологодской областей обнаружены 9 БПЛА. Принято решение запустить смс-информирование жителей Череповца об угрозе атаки»,— написал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Антон Голицын