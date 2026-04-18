В ярославской Туношне ограничили полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил канал Росавиации в Max.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Запрет на полеты введен в 7:24 18 апреля для обеспечения безопасности. Аналогичные меры одновременно введены в воздушной гавани Нижнего Новгорода.

В предыдущий раз полеты в Туношне ограничивали ночью 17 апреля. В течение дня 18 апреля запланировано три рейса — в Санкт-Петербург, Казань и Нарьян-Мар.

Антон Голицын

