США ответили на сообщения о нехватке еды на блокирующих Ормузский пролив кораблях

В Военно-морских силах США назвали ложными сообщения о том, что на американских кораблях в Ормузском проливе не хватает еды. Заявление опубликовал офис начальника операций ВМС США в X.

«На борту как USS Abraham Lincoln, так и USS Tripoli достаточно продовольствия, чтобы обеспечить экипажи здоровым питанием. Здоровье и благополучие наших моряков и морских пехотинцев — главный приоритет, и каждый член экипажа продолжает получать полноценные, сбалансированные по питательным веществам порции»,— сообщил офис. В публикации также указано, что временный запрет на отправку посылок военнослужащим, введенный из-за боевых действий, снят.

Публикацию прокомментировал глава Пентагона Пит Хегсет. Он утверждает, что на борту авианосца USS Abraham Lincoln и десантного корабля USS Tripoli есть запасы еды более чем на 30 дней. «Очередные фейковые новости от фарисейской прессы. Моя команда подтвердила статистику логистики для кораблей Lincoln и Tripoli... Наши моряки заслуживают — и получают — лучшее»,— написал он в X.

О том, что экипажу кораблей США на Ближнем Востоке не хватает еды, сообщало со ссылкой на источники издание USA Today. По его сведениям, посылки с продовольствием от родственников не доходили до военнослужащих. Издание также опубликовало комментарий представителя армии США, который утверждал, что отправка посылок на Ближний Восток была остановлена с апреля.