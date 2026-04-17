WSJ: Трампу пытались передать секретное письмо с Кубы

Внук бывшего президента Кубы Рауля Кастро на прошлой неделе обратился к богатому гаванскому предпринимателю с просьбой лично доставить письмо в Белый дом, пытаясь заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из источников, письмо было оформлено по типу дипломатической ноты, и на нем стояла официальная кубинская печать. В послании Дональду Трампу предлагались экономические и инвестиционные соглашения, смягчение санкций, а также содержалось предупреждение о том, что кубинский режим готовится к вторжению США, добавил собеседник.

Однако курьера — 37-летнего кубинского бизнесмена Роберто Карлоса Чамисо Гонсалеса — отправили обратно из Майами в Гавану. Как утверждает американский чиновник, таможенники остановили кубинца в аэропорту и забрали письмо. WSJ пишет, что установить причины, по которым это произошло, не удалось.

По всей видимости, кубинское правительство попыталось напрямую связаться с Дональдом Трампом в обход госсекретаря США Марко Рубио, отмечает издание. Тот — сын кубинских иммигрантов, который давно призывает Вашингтон усилить давление на коммунистическое правительство Кубы и добиться политических изменений в стране.

«Эти усилия свидетельствуют о том, что они больше не доверяют Рубио как беспристрастному собеседнику и хотят обратиться непосредственно к президенту для разрешения обостряющегося кризиса»,— сказал газете Питер Корнблюх, соавтор книги «Тайный канал связи с Кубой: скрытая история переговоров между Вашингтоном и Гаваной».

В январе 2026 года Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Позже он говорил, что США могут «заглянуть на Кубу» после того, как завершат военную операцию против Ирана. Газета USA Today накануне сообщила, что Вашингтон начал подготовку к возможной военной операции на случай, если Дональд Трамп отдаст приказ о вмешательстве.