Дмитриев: США продлили снятие санкций для 100 млн баррелей российской нефти
Решение США о продлении снятия санкций с части российской нефти затронет свыше 100 млн баррелей. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Кирилл Дмитриев (слева)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам господина Дмитриева, против продления «яро выступали все поджигатели войны». Решение, «как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути», — написал глава РФПИ в Telegram-канале. Он добавил, что Россия продолжает совместную работу с США по экономическим и энергетическим вопросам.
Минфин США объявил о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Разрешение будет действовать до 16 мая.