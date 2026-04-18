Дмитриев: США продлили снятие санкций для 100 млн баррелей российской нефти

Решение США о продлении снятия санкций с части российской нефти затронет свыше 100 млн баррелей. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Дмитриева, против продления «яро выступали все поджигатели войны». Решение, «как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути», — написал глава РФПИ в Telegram-канале. Он добавил, что Россия продолжает совместную работу с США по экономическим и энергетическим вопросам.

Минфин США объявил о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Разрешение будет действовать до 16 мая.

