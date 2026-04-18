Решение США о продлении снятия санкций с части российской нефти затронет свыше 100 млн баррелей. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев (слева)

По словам господина Дмитриева, против продления «яро выступали все поджигатели войны». Решение, «как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути», — написал глава РФПИ в Telegram-канале. Он добавил, что Россия продолжает совместную работу с США по экономическим и энергетическим вопросам.

Минфин США объявил о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Разрешение будет действовать до 16 мая.