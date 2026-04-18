Воронежскую область атаковали 44 дрона: есть разрушения и пострадавшие

В течение ночи и утром 18 апреля дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили, подавили и уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата над тремя городами и девятью районами Воронежской области. В областном центре повреждены конструкции строящегося многоквартирного дома и стена сетевого магазина. Обломки сбитого БПЛА также упали на крышу автомобиля. Об этом губернатор Александр Гусев рассказал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате падения фрагментов дрона есть пострадавшая — жительница Воронежа получила ушиб плеча. Девушке оказана медицинская помощь, сейчас она находится дома.

«Работа оперативных служб на местах продолжается», — уточнил Александр Гусев.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена накануне вечером около 20:30. Сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников прозвучали в Воронеже и Нововоронеже в районе 22:40. Отбой опасности объявили утром — около 9:20.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 до 08:00 по московскому времени над территорией России были перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотников.

«Ъ-Черноземье» писал, что 17 апреля под массированными атаками беспилотников ВСУ оказались муниципалитеты Белгородской области. Ранены несколько мирных жителей. В их числе — десятилетняя девочка.

