Белгородская область попала под массированную атаку БПЛА, есть раненые

Три муниципалитета Белгородской области 17 апреля попали под массированные атаки беспилотников ВСУ. Ранены четыре мирных жителя — трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В селе Таврово Белгородского округа в результате атаки БПЛА на территории частного домовладения ранен мужчина. Бригада «скорой» забрала его с осколочным ранением ноги в больницу №2 Белгорода. Загорелась надворная постройка — пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. В селе также выбиты окна в трех частных домах и повреждена линия электропередачи.

Коммерческий объект был атакован дроном в городе Шебекино. Ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в местную ЦРБ, медики диагностировали баротравму и осколочное ранение плеча. Для дальнейшего обследования пострадавшую отправили в областной центр. В здании повреждены остекление, фасад и кровля.

Кроме того, на территории предприятия в Шебекино БПЛА атаковал грузовой автомобиль. Водитель ранен. В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали слепые осколочные ранения головы и грудной клетки. Помощь оказана, но от госпитализации мужчина отказался.

В селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ног, рук и грудной клетки. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Непосредственно в областном центре в результате детонации беспилотника пробита кровля коммерческого объекта, выбиты окна в одной квартире и посечен легковой автомобиль.


«К счастью, на данный момент сведений о пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте ЧП, последствия уточняются. Управы зафиксируют повреждения в стартовых актах и передадут строителям в работу»,— написал в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

Сейчас в Белгороде продолжает действовать сигнал об опасности атаки БПЛА.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки в Белгородской области под удар ВСУ попали облцентр и десять округов. По ним выпустили минимум 48 боеприпасов и 167 беспилотников. В результате один человек погиб и еще 11 пострадали.

Денис Данилов