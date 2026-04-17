Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при ударе дрона ВСУ

ВСУ 17 апреля продолжают атаки на Белгород и Белгородский округ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В областном центре от удара дрона повреждены 17 автомобилей. В момент атаки в одной из машин находилась 10-летняя девочка. Врачи диагностировали у нее баротравму, для дальнейшего обследования ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу.

Кроме того, по информации главы региона, в селе Никольское Белгородского округа дрон повредил легковой автомобиль, в селах Беловское и Репное вследствие падения обломков посечены кровли двух частных домов и гаража. В поселке Политотдельский беспилотник атаковал территорию одного из предприятий — повреждена кровля складского помещения.

Часом ранее господин Гладков сообщил, что дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. В здании загорелся балкон одной из квартир — возгорание ликвидировали пожарные.

Под массированными атаками беспилотников ВСУ сегодня оказались три муниципалитета Белгородской области. Как сообщал «Ъ-Черноземье», до этого были ранены четыре мирных жителя — женщина и трое мужчин. Женщина пострадала в городе Шебекино, где БПЛА атаковал коммерческий объект.

Денис Данилов