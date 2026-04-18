Вице-мэр Екатеринбурга пригрозил чиновникам за плохую уборку улиц города

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов пообещал заместителям глав районов, что начнет изымать их служебные автомобили за плохое качество уборки города, сообщает Е1. По словам источника издания, Рустам Галямов считает, что чиновники пока не справляются с задачей поддерживать порядок.

«Галямов призвал заместителей префектов больше ходить по районам пешком, чтобы видеть, как обстоят дела с уборкой. И там, где есть недочеты, исправлять их», — рассказал источник издания.

Ранее прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Роман Ярыш провели масштабную проверку качества уборки улиц в столице Среднего Урала. Господа Корелов и Ярыш осмотрели 89 улиц на территории всех восьми районов.

В целом, шесть глав администраций районов города из восьми ушли в отставку из-за плохого содержания улиц с момента, когда в должности градоначальника в феврале 2021 года был утвержден мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.