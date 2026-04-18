В Оренбургской области задержали стрелявшего в полицейских

В Оренбургской области задержали подозреваемого в стрельбе в полицейских, во время которой умер один силовик, еще трое получили ранения. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка. В настоящее время ожидается прибытие сотрудников Росгвардии и следственно-оперативной группы»,— написала Ирина Волк.

16 апреля полицейские приехали в поселок Аккермановка для задержания предпринимателя Сергея Басалаева, который до этого был объявлен в федеральный розыск. Он начал стрелять в четверых полицейских. Один из них — оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Никита Гнусин, которому в этот день исполнилось 28 лет, — погиб на месте. Состояние двух раненых силовиков стабилизируется, еще одного перевели в больницу Оренбурга для оказания дополнительной помощи.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа. В поисках стрелка задействовали дроны. Его автомобиль «ГАЗон» обнаружили в Белошапке утром 17 апреля.